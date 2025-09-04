◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―３ヤクルト（３日・京セラドーム大阪）巨人・阿部慎之助監督（４６）の柔軟な打線改造が初回の電光石火の攻撃につながった。４試合ぶり４番の岡本、今季初８番の吉川がともに適時打を放ち、ヤクルト・ランバートから打者９人４安打の猛攻でいきなり４得点。「素晴らしい集中力で。いい先制ができた」と主導権を握った。初回４得点は６月１１日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）以来今季２度目