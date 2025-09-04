◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―３ヤクルト（３日・京セラドーム大阪）森田は初回、村上をフォークで空振りの三振に取った。彼のフォークはスライダー気味に落ち、チェンジアップやツーシーム、スライダーと変化球は多彩で、打者が的を絞りづらいことは間違いがない。ただ、どの球種も「これを投げておけば大丈夫」というウィニングショットにはなりきれていない。もう一段階、上の投手になるには、もっとストレートのスピー