「中日５−２阪神」（３日、バンテリンドーム）白球が左翼席に飛び込んだのを確認した阪神・中川は、両拳を握りしめながら雄たけびを上げた。気持ちを前面に出す男は、チームメートと笑顔でハイタッチを交わした。「しっかり振れて、自分のスイングができたかなと思います。いい結果につながってうれしいです」０−０の三回、中日・大野の変化球を強振した。やや詰まり気味にも見えた打球は、ぐんぐんと伸び、左翼フェンス