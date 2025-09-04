「巨人５−３ヤクルト」（３日、京セラドーム大阪）４試合ぶりに４番に復帰した巨人・岡本が３安打２打点の大暴れ。「勝ててよかったです、打ててよかったです」と振り返った。阿部監督は「３番に入ってから１回も（打線が）つながんなかったんで。戻しました」と打順変更理由を明かした。岡本は八回に空振り三振した後に交代。ベンチで険しい表情を見せた。状態面について本人は「大丈夫です」、阿部監督も「大丈夫だと思い