「中日５−２阪神」（３日、バンテリンドーム）敗れはしたが、尾張の虎党を沸かせた。阪神の森下翔太外野手（２５）が１−４の六回、先頭で左翼席へ２０号ソロを放った。球団生え抜きの右打者で、入団３年目以内の２０本塁打到達は１９８１年の岡田彰布以来４４年ぶり。バンテリンドームではプロ初アーチだった。連勝は３で止まり、優勝へのマジックは「６」のまま。Ｖへの歩みは小休止となった。節目のアーチは“鬼門”でか