演歌歌手の真田ナオキ（35）が3日、都内で最新シングル「一匹狼のブルース」の発売記念イベントを行った。ロックバンド「怒髪天」が手がけ、真田のハスキーボイスが強く生かされたナンバー。4月発売のシングル「Nina」のカップリング曲だったが、ファンに好評だったことからシングル化。デビュー5周年にして初めて1年に2枚のシングルを発売することになり「新鮮な気持ち。強い武器を2つもらったみたいで凄く心強く感じる」と