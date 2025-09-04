「中日５−２阪神」（３日、バンテリンドーム）阪神が中日に逆転負けを喫して連勝は３で止まった。優勝へのマジックは「６」のまま。先発・伊藤将が６回１０安打５失点でＫＯされ、２０２４年８月２７日のＤｅＮＡ戦以来３７２日ぶりの黒星となった。三回に中川のプロ２号ソロで先制、六回には森下が自己最多を更新する２０号ソロを放ったが、得点はこの２点だけに終わった。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇