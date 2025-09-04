米連邦準備制度理事会（FRB）の建物の外観＝2022年6月、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）が3日公表した全国12地区の連邦準備銀行の景況報告（ベージュブック）は、各地区で消費支出が横ばいか減少傾向にあると指摘した。多くの世帯で、賃上げが物価上昇に追いついていないことが要因としている。金融政策に影響する雇用情勢は、大半の地区でほぼ変化がなかった。8月25日までの報告