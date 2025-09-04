「イースタン、巨人６−１ヤクルト」（３日、ジャイアンツタウンスタジアム）巨人・田中将が２軍降格後初登板となる２軍・ヤクルト戦（Ｇタウン）に先発。５回２安打無失点と安定感のある投球を展開した。「両サイドの直球、変化球の投げ分けもできていた。打者のバランスを崩せていた」と納得の表情。日米通算２００勝に王手をかけているが「より良い状態でマウンドに上がれるように」と、さらに投球の精度を上げて次の１軍