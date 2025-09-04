タレントのヒロミ（６０）と嵐の相葉雅紀（４２）がＭＣを務めるテレビ朝日系のバラエティー特番「相葉ヒロミのお困りですカー？」が、１０月からレギュラー化（木曜、後７・００）されることが３日、分かった。全国の人々の“お困りごと”を解決するべく、体当たり人助けで２人が大奮闘。満を持してのレギュラー放送を前に、相葉は「どんなお困りごとでもかかってきなさい！」と気合を見せた。秋の夜長に新たな旋風が巻き起こ