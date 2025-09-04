アフガニスタンで1400人以上が死亡した地震は、生存率が大幅に下がるとされる発生後72時間が経過しましたが、現地ではいまも懸命の救助活動が続いています。日本時間の今月1日未明にアフガニスタン東部で発生したマグニチュード6.0の地震では、これまでに1457人が死亡したほか、負傷者は3394人に上ると発表されています。生存率が大幅に下がるとされる発生から72時間が経過しましたが、現地ではいまも、がれきの下敷きになった人た