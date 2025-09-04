現在放送中の木曜劇場『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）は、立場も境遇も異なる二人が出会い、惹かれ合う姿を描くオリジナルラブストーリー。木村文乃とラウールが演じる小川愛実とカヲルの関係性は回を追うごとに深みを増し、第6話では全編の大半を二人だけで紡ぐ異例の構成が大きな話題を呼んだ。 参考：ラウールほど美しく画面に収まる俳優はいない“泥中の蓮”そのものの『愛の、がっこう。