4月5日のドバイワールドCで3着だったフォーエバーヤング（牡4＝矢作）が3日、秋初戦の日本テレビ盃（10月1日、船橋）に向けて栗東に帰厩した。渋田助手は「今の馬体重は570キロ（ここ2走は計量なし、3走前の東京大賞典が543キロ）。体調は良さそうだし、苦労しないで調整ができそう。シルエットを見ても緩んでいる感じはない。今まで通り、競馬は一生懸命に走ってくれると思います」と近況を伝えた。日本テレビ盃の後は昨年3着