3日（水）、2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）の準々決勝2試合が行われた。 32ヵ国が出場した今大会。女子オランダ代表、女子日本代表、女子アメリカ代表、女子トルコ代表、女子イタリア代表、女子ポーランド代表、女子ブラジル代表、女子フランス代表の8ヵ国が準々決勝へと進出した。 3日には準々決勝のうち2試合が開催。日本vsオランダとイタリアvsポーランドの試合が行われ