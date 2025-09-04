新潟記念4着シンリョクカ（牝5＝竹内）はエリザベス女王杯（11月16日、京都）。札幌記念3着アラタ（牡8＝和田勇）は福島記念（11月22日）連覇を狙う。不来方賞1着ナルカミ（牡3＝田中博）は順調ならジャパンダートクラシック（10月8日、大井）。日本海S1着ゲルチュタール（牡3＝杉山晴）は菊花賞（10月26日、京都）へ。サンデーレーシングが発表。チェアマンズスプリントプライズ13着ダノンマッキンリー（牡4＝藤原）は