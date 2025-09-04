ニュージーランドに遠征していた大久保友雅（22）が3日、栗東トレセンに姿を見せた。1日に帰国し、来年1月まで日本に滞在予定。6日まで騎乗停止処分を受けているが、以降は国内で騎乗する意向。大久保は「確実に力をつけていると思いますし、（ニュージーランドで）8勝できたのでそこもアピールになると思う。依頼があればJRAでも乗りたい」と語った。17日に名古屋、23日に高知でヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド