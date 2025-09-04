タレントのヒロミと嵐の相葉雅紀（42）が出演するテレビ朝日「相葉ヒロミのお困りですカー？」（木曜後7・00）が来月からスタートする。23年大みそかから計4回放送された特番をレギュラー化。2人が全国の人々のお困りごとを解決すべく奮闘する内容で、全力で依頼者に寄り添いながら、地域の人との交流も繰り広げてきた。今年還暦を迎えたヒロミは「腰は痛いし…そもそも60歳から新番組を始める人っているの！？そんな疑問もあ