★日欧で新興国をつなぎとめよ★中国とロシア、北朝鮮の首脳が北京に結集し、米国に対抗する姿勢を誇示した。戦後８０年にわたって世界の安定を支えてきた国際秩序の転換を図る試みにほかならない。中露朝の台頭がもたらす混乱を食い止め、秩序を立て直せるか。日本を始めとする民主主義陣営は岐路に立たされている。国連中心主義に反する中国が北京の天安門広場で「抗日戦争勝利８０年」を記念する軍事パレードを行った。