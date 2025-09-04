◇第96回都市対抗野球2回戦鷺宮製作所4―0日本製鉄瀬戸内（2025年9月3日東京D）2回戦3試合が行われ、鷺宮製作所（東京都）が4―0で日本製鉄瀬戸内（姫路市）を下し7年ぶりの8強入り。ソフトバンク・野村勇内野手（28）の弟で4番の工（たくみ）外野手（27）が、3回に決勝の左越え先制2ランを放った。乾いた打球音を響かせ、バットを高々と放り投げた。3回2死一塁、4番・野村工がフルスイングした打球は、左翼スタンド上段