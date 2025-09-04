「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）幕内の尊富士（２６）＝伊勢ケ浜＝が８月に右腕の手術を受けたことが３日、明らかになった。秋場所休場なら１８８３年から続く、青森出身幕内力士が途絶える可能性が出てきた。尊富士は「右上腕二頭筋腱（けん）断裂で２カ月の安静加療必要」の診断書を提出し名古屋場所１３日目から休場。夏巡業も全休で、この日は軽い基礎運動にとどめた。師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士