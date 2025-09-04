◇第96回都市対抗野球第7日2回戦三菱自動車岡崎3―1JR東日本東北（2025年9月3日東京D）三菱自動車岡崎はエース左腕の秋山翔が、昨年準優勝チームを相手に5安打1失点、8奪三振で完投勝利。梶山義彦監督が「今年一番の投球」と言えば、秋山翔は「今年というより（社会人7年目で）一番良かった」と胸を張った。直球は140キロに満たないが、ツーシームと抜群の制球力で5回まで完全投球。109球、無四球で9回を投げ切った。