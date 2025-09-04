東京都世田谷区で韓国籍の女性が切りつけられて死亡した事件で、殺人容疑で逮捕された交際相手で韓国籍のパク・ヨンジュン容疑者（３０）が、事件前日にも現場付近を訪れていたことが捜査関係者への取材でわかった。現場は女性の仕事の関係先で、警視庁は下見していた可能性があるとみて調べている。パク容疑者は１日午後１時半頃、同区野沢の事務所敷地内で、港区芝浦の衣料品販売業バン・ジウォンさん（４０）の首を切りつけ