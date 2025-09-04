ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 全国約320の郵便局が「Gマーク」を返納 日本郵便の不適切点呼問題で 時事ニュース 日本郵便 読売新聞オンライン 全国約320の郵便局が「Gマーク」を返納 日本郵便の不適切点呼問題で 2025年9月4日 5時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 日本郵便の不適切点呼問題を巡る、貨物運送事業の許可取り消し 全国約320の郵便局が、「Gマーク」の認定を返納したことが分かった Gマークは「事故・違反の状況」などを評価・公表する制度のこと 記事を読む おすすめ記事 9月1日は防災の日、 “通信環境”にもBCP策定を 2025年8月28日 12時30分 後遺症で「支援」利用1割 コロナ、1万3千人調査 2025年9月3日 18時18分 美澄衿依（みすみ・えりい）が前回のグラビアから10kg絞り、スーパーボディに邁進中「前回の週プレさんのグラビアから10kg痩せました」 2025年8月31日 13時20分 【中京２歳Ｓ】持ち前のスピードで重賞Ｖを狙うアイルトン 陣営「この馬もいいモノを持っています」 2025年8月30日 10時45分 「頑張っているのに評価されない人」が疎かにしている“たった1つの大事なこと” 2025年8月31日 8時0分