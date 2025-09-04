歌手で俳優の福山雅治（５６）が３日、東京・西武新宿駅前広場で主演映画「ブラック・ショーマン」（９月１２日公開）の公開直前イベントを共演の有村架純（３２）と行い、約２０００人のファンが騒然となった。特設バルコニーから２人が登場すると、大歓声と黄色い悲鳴が交錯。隣接するビルからも観覧する人々に、福山は笑顔で手を振った。イベントを知らない一般の通行人からは「福山だ！」と驚きの声が上がった。映画は東