【モデルプレス＝2025/09/04】女優の門脇麦が主演を務める連続ドラマＷ-30「ながたんと青と -いちかの料理帖-2」（全10話）が、WOWOWにて2026年春より放送・配信決定。本作は2023年に放送・配信された連続ドラマの続編となる。【写真】門脇麦、山崎賢人と“キス連発”の撮影裏◆門脇麦主演「ながたんと青と -いちかの料理帖-2」放送決定本作は、月刊漫画誌「Kiss」（講談社）にて連載中の磯谷友紀の同名漫画が原作。戦後間もない京