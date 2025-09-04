◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―３ヤクルト（３日・京セラドーム大阪）巨人がヤクルトに先制パンチを浴びせ連勝した。首位打者争いを繰り広げる泉口友汰内野手（２６）が初回に先制２点三塁打を放って、一挙４点の口火を切ると、勢いに乗り２戦連続の猛打賞。打率３割でリーグトップに立ち、出塁率との２冠に躍り出た。先発の森田駿哉投手（２８）は６回２失点で３勝目。チームもカード勝ち越しを決め、３位・ＤｅＮＡとの差を