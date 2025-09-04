女優の門脇麦（３３）が主演し、ジュニア「ＡＣＥｅｓ」の作間龍斗（２２）が共演するＷＯＷＯＷ連続ドラマ「ながたんと青と―いちかの料理帖―２」（全１０話）が来年春に放送されることが３日、分かった。２３年に放送された話題作の続編となる。磯谷友紀氏の同名漫画が原作。戦後の京都を舞台に料理人・いち日（門脇）と、１５歳下の夫・周（あまね、作間）が料亭再建に奮闘する。本作では経営難を脱却し始めた料亭に再び