◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２阪神（３日・バンテリンＤ）若き両大砲が輝いた。中日・細川と石川昂がアベック弾の競演だ。まずは上林の適時打で同点に追いついた５回。２死一、三塁で、細川が伊藤将の１４０キロ直球を右翼席最前列に運んだ。９試合ぶりとなる１４号の勝ち越し３ラン。すると４番に負けじと、６月以来の１軍昇格を果たした石川昂も続く。４―２の６回。１３１キロのツーシームを左翼席中段にたたき込む待望の