第３２回Ｕ―１８Ｗ杯（５〜１４日・沖縄）で連覇を目指す高校日本代表は３日、沖縄・糸満市の平和祈念公園を訪問した。戦没者の慰霊碑「平和の礎（いしじ）」で、主将の阿部葉太（３年）＝横浜＝ら５選手が代表して献花した。地元ガイドの案内に熱心に耳を傾けながら、「平和の火」や「全学徒隊の碑」などを見学。同世代が戦場に動員されたことに、阿部は「どれだけ悲惨だったか。こういった方々がいて、今、自分たちが野球が