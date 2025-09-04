◆パ・リーグソフトバンク７―１オリックス（３日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク打線が面白いようにつながった。２回に打者９人の６長短打で一挙５点を奪った。「５点も入ったのは久しぶりじゃないか」と、王球団会長も左うちわの展開で、オリックスに連勝。２位の日本ハムが敗れて２ゲーム差。４日に同カードで勝つか引き分け、日本ハムがロッテに敗れれば、いよいよ優勝マジック１９が点灯する。ビッグイニングの