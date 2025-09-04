公安審査委員会はオウム真理教の後継団体「アレフ」に対し、団体規制法に基づく「再発防止処分」の継続を決定し、松本智津夫・元死刑囚の次男を「役職員」と初めて認定しました。「アレフ」をめぐっては公安審査委員会から「再発防止処分」を出されていて、献金の受け取りや団体の関連施設の使用などが禁止されています。この処分の期限が今月20日までとなっていることから、公安調査庁はさらに半年間の継続を請求していて、公安審