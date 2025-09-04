女優菊川怜（47）が俳優森田健作（75）がパーソナリティーを務める、7日放送のFM NACK5「青春もぎたて朝一番！」（日曜午前6時30分）と22日放送のニッポン放送「青春の勲章はくじけない心」（月曜午後6時20分）に出演する。このほど、都内で収録が行われた。菊川は10月10日公開の映画「種まく旅人〜醪（もろみ）のささやき〜」（篠原哲雄監督）に主演する。日本酒を愛し老舗酒蔵を視察に訪れる農林水産省の官僚役。映画出演は10年