タレントのヒロミ（60）と嵐の相葉雅紀（42）が出演するテレビ朝日系バラエティー『相葉ヒロミのお困りですカー？』が、10月から毎週木曜午後7時枠でレギュラー化されることが決定した。【写真】仲良しコンビ！泥だらけになりながらも笑顔のヒロミ＆相葉雅紀同番組はヒロミ＆相葉雅紀が、全国の人々の“お困りごと”を解決するべく大奮闘する“体当たり人助けバラエティー”。親交の深いヒロミと相葉が24年ぶりにタッグを組ん