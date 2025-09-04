近畿日本鉄道の「2610系」。通勤通学用の一般車両ながら、半世紀にわたって大阪・名古屋と伊勢方面を結ぶ長距離区間を走り抜けてきた。表示は「急行大阪上本町行き」（記者撮影）【はじめに写真を見る】▶近鉄の大阪線系統・名古屋線系統で長距離を駆け抜けてきたベテラン一般車両「2610系」のあまり知らない一面を車両基地で独占取材▶かつてのクロスシート車時代の車内を写した貴重な白黒写真も▶近鉄が来年1月、