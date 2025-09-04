米大リーグは３日（日本時間４日）、８月の各賞を発表。打者部門のＭＶＰにはア・リーグが１１本塁打を含む打率２割８分４厘、２２打点のシェイ・ランゲリアーズ捕手（アスレチックス）。ナ・リーグは１０本塁打含む３割４分３厘、２４打点のブライス・チュラング内野手（ブルワーズ）がともに初の受賞。投手部門ではア・リーグが６試合で４勝１敗、防御率１・２９のトレバー・ロジャーズ（オリオールズ）が初受賞。ナ・リーグ