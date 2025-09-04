地震で壊れた家屋と男性＝2日、アフガニスタン・クナール州（ゲッティ＝共同）【カブール共同】アフガニスタン東部で8月31日に起きた地震で、イスラム主義組織タリバン暫定政権は3日、被害の大きいクナール州の死者が1457人になったと発表した。大半の被災地区に救助隊が到達したという。3日深夜（日本時間4日午前）、不明者の生存率が著しく下がるとされる発生後72時間が経過、残された不明者の捜索を急ぐとみられる。死者は