９月３日に開催されたU-23アジアカップ予選のグループD第１節で、U-22オーストラリア代表がU-22北マリアナ諸島代表と中国の西安で対戦。なんと14−０で大勝を飾った。計４点を挙げたサニエル・ブレアのゴールで６分に先制したオーストラリアは、ジン・ルアルが10分と13分に加点。その後もネットを揺らし続け、前半で７点をリードする。後半も攻撃の手を緩めずに７点を奪取し、圧勝スタートを切った。元々、明らかな実力差が