気象庁気象庁によると、4日午前3時の観測の結果、鹿児島県・奄美大島の東で、熱帯低気圧が台風15号に変わった。4日に九州にかなり接近し、その後は進路を東寄りに変えて、5日にかけて西日本から東日本の太平洋沿岸を進む見込み。上陸の可能性もある。大雨による土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要だ。九州、四国、東海の9県では線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れもある。台風や