岐阜競輪開設76周年記念「長良川鵜飼カップ（G3）」が開幕する。初日特選12Rは中四国SSコンビが別線勝負になった。小倉竜二との師弟連係で気合が入る犬伏湧也を本命視した。小倉を連れて大胆に攻める犬伏が中心。＜3＞＜8＞が本線だ。清水は別線自力で戦う。番手には村田が名乗り。好位置を狙う菅田―佐藤慎の東北勢。昨年のファイナリスト坂井は前々に攻めて活路を開く。杉森が続く。出入りが激しくなれば嘉永の単騎一撃も十