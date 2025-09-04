陸上自衛隊の小型ドローン1機の行方がわからなくなっています。陸上自衛隊によりますと、おととい静岡県の演習場で操縦訓練中に、操作を行うタブレットで機体の制御ができなくなり、行方がわからなくなったということです。このドローンは、重さ320グラムと小型のもので、攻撃のための装備などは搭載されていないということですが、昨夜の時点でまだ発見されていません。