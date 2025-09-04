きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル売りが優勢となる中、ユーロドルは買いが優勢となり、１．１６ドル台後半まで一時上昇。フランスの政治的混乱にもかかわらず、ユーロドルは底堅い動きを見せており、２１日線付近での推移を続けている。一方、ユーロ円はドル円の下げにつられて売りが強まり、１７２円台半ばに下落している。チャート的には２日連続で上髭を付けており、やや気掛かりな動きも見ら