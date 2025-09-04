◇WBO世界バンタム級タイトルマッチ王者・武居由樹《12回戦》同級1位クリスチャン・メディナ（2025年9月14日IGアリーナ）WBO世界バンタム級王者・武居由樹が3日、3度目の防衛戦に向け、横浜市内の大橋ジムで練習を公開した。シャドーとミット打ちを1ラウンドずつ披露し「ここまで完璧。仕上がりは過去イチ」と前日の井上尚弥のコメントを引用しながら「きつい試合になると思うが、覚悟してバチッと倒すつもり」と力強く意