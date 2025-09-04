ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関7thBTSながと5周年記念新東通信杯」が幕を開ける。注目は12Rだ。遠藤、平高の内枠両者が好素性機を手にした。遠藤の逃げに、平高が差してどこまで迫るか。内の両立が軸。海野は得意の3コース捲り差しで挑む。カドの小野も好エンジンで、自在攻めは注意したい。＜1＞遠藤エミチルトが0.5だったので出足、回り足に重さがあった。エンジンは良くて力強さはありそう。＜2＞