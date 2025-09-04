WurtSが11月26日、ニューEP『デジタル・ラブ』をリリースする。同EP収録新曲「クラッシュ feat. ???」のゲストアーティストがなとりであることが発表となった。これは9月3日に東京・Zepp Hanedaで開催された＜WurtS×なとりツーマンライブ「J-WAVE DREAM BUNCH」＞にて明かされたもの。＜J-WAVE DREAM BUNCH＞は、WurtSとなとりがそれぞれナビゲーターを務めるJ-WAVE番組『GURU GURU!』コーナー「GRUUVE BUNCH」の企画ライブとして