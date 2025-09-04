山下達郎の新曲「オノマトペISLAND」が本日9月4日(木)から配信スタートし、同曲のミュージックビデオが公開された。「オノマトペISLAND」はポケモンの完全新作ストップモーション・アニメーション、Netflixシリーズ『ポケモンコンシェルジュ』の新エピソード(5〜8話の全4話)の主題歌。新エピソードは本日9月4日(木)よりNetflixにて世界独占配信されている。公開されたミュージックビデオは、「山下達郎がポケモンリゾートを訪れた