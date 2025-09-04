柴咲コウが主演し、川口春奈が共演するABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』が、11月19日22時よりABEMAにて無料配信されることが決定した。【動画】柴咲コウと川口春奈が対峙！ABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』特報映像本作は、スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描くオリジナルのサスペンスドラマ。誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかし、その裏側では