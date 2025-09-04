敵地パイレーツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回にドジャース移籍後100号となる46号ソロを放った。爆速でスタンドへ着弾した時速193キロの一発に対する同僚新人のリアクションが現地ファンの話題となっている。3点を追う3回1死。パイレーツの右腕・チャンドラーの99.2マイル（約159キロ）のストレートを弾き返した。打球はぐんぐん伸びて、あっとい