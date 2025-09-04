今日4日(木)午前3時、奄美大島の東で、台風15号「ペイパー」が発生しました。今日4日には九州にかなり接近し、その後、5日にかけて四国〜関東にかなり接近または上陸する恐れがあります。発生してから接近、上陸までの時間が短いため、早めの対策が必要です。台風15号「ペイパー」発生今日4日(木)午前3時、奄美大島の東で台風15号「ペイパー」が発生しました。中心気圧は1002hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/s