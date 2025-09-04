4日午前3時に九州の南で台風15号が発生しました。台風や湿った空気の影響で、5日にかけて大雨となる恐れがあり、警戒が必要です。午前3時に奄美大島の東で台風15号が発生しました。台風は今後も北上を続け、4日夜にかけて、九州南部に近づくでしょう。その後、5日にかけて、西日本から東日本を通過する見込みです。今後の雨の予想です。九州南部や四国では、活発な雨雲が次々と発生するでしょう。近畿や東海でも次第に雨の降り方が