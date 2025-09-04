◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（３日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・パイレーツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。この日は投手としても先発予定で二刀流出場の見込みだったが、先発投手はシーハンと発表された。登板回避とみられる。２３年９月に自身２度目の右肘手術を受けた「投手・大谷」は今年６月に電撃復帰。１１度